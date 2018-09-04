Trump yeni rakibini açıkladı! O isimden cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görüyorum ki, şimdi İran anlaşmasının babası olan John Kerry, başkan olmayı düşünüyor" açıklamasında bulundu. John Kerry ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2020'de yapılacak seçimlerde başkanlığı düşünmediğini söyleyerek "Yapmamız gereken şey 2018'e odaklanmak olmalı" dedi.

John Kerry, 2004 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olarak Cumhuriyetçi George W. Bush ile girdiği yarışı kaybetmişti.