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ABD Başkanı Donald Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:32
ABD Başkanı Donald Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmayan veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

ABD Başkan Donald Trump, tarafından imzalanan yeni bir beyanname'ye göre, ABD vizesi için başvuran göçmenlerin sağlık hizmeti alabileceklerini ispat edemedikleri sürece ülkeye girişleri reddedilecek. Trump'ın imzaladığı yeni beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

Trump yönetimi, göçmen vizesine başvuranların ABD'ye girişlerini izleyen 30 gün içinde sağlık sigortası alabileceklerini veya kendi sağlık harcamalarını karşıladıklarını kanıtlamalarını gerektiren bir beyanname yayınladı.

3 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan beyannameye göre, göçmenlerin "makul ölçüde öngörülebilir tıbbi maliyetler için ödeme yapacak finansal kaynaklara sahip olmaları" durumunda belgelenmiş sağlık sigortasına ihtiyaç duymamalarından muaf tutulacaklarını öngörüyor.

Geçen ay Trump yönetimi, bazı kamu yardımı türlerini kullanan yeşil kartlı göçmenleri zora sokacak yönetmeliklerde kapsamlı değişiklikler yapmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:32
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