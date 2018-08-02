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'Trump' yazısını görünce dayanamadı, arkadan çarptı!

ABD'de bir motosiklet sürücüsü, üzerinde Trump etiketi olan bir araca kasıtlı olarak çarptığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:34
'Trump' yazısını görünce dayanamadı, arkadan çarptı!

ABD Massachusets'te bulunan Barnstable'de gerçekleşen olayda motosiklet sürücüsü Chloe Wright, iddiaya göre trafikte üzerinde Trump etiketi bulunan bir araca kasıtlı olarak çarptı.

The Cape Cod Times tarafından yer verilen habere göre Wright, trafikte karşılaştığı ve üzerinde Trump etiketi bulunan araca bir süre korna çalarak tepki gösterdi. Aracın bir sonraki ışıklarda durması üzerine ise Wright, araca yanaşarak araç sürücüsüne Trump'a oy verip vermediğini sordu ve ardından onu ırkçılıkla suçladı.

Wright'tan şikayetçi olan araç sürücüsü, Wright'in aracının etrafından birkaç tur atarak aracının kapısına çarptığını ve zarar verdiğini ifade etti.

Yapılan suçlamalar üzerine çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğu yönünde ifade veren Wright, 'tehlikeli silahla saldırı' ve 'mülkiyete zarar vermek' suçlarından yargılanıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:34
  1. Donald Trump
  2. ABD

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