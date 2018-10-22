Trump, Suudi Arabistan yaptırımına direniyor! "Yatırımları kaybetmek istemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Prens Selman ile görüştü. Suudi Arabistan'ın soruşturma için 1 aylık süre talebini 'çok uzun' olarak değerlendirdi. Trump, 'Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudilerden duyduklarımdan tatmin olmadım' dedi.

ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan'dan duyduklarından memnun olmadığını ancak yatırımları kaybetmek istemediğini söyledi.

Reuters'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Suudilerin öldürülen Kaşıkçı hakkındaki ‘arbedede öldü' açıklamasını tatmin edici bulmadığını açıkladı. Ancak Trump Riyad yönetiminin ülkesindeki yatırımlarını da kaybetmek istemediğini belirtti.



Trump, Suudi Prens Selman ile görüştüğünü ve kendisine, soruşturma için istenilen 1 aylık sürenin uzun olduğunu söylediğini açıkladı.

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