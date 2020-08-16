Trump yardımcılarına söyledi: Seçimden önce görüşmek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden evvel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme talep ettiğini yardımcılarına ilettiği ifade edildi.

Birkaç seçenek üzerinde birden çalışıldığı öğrenildi

Beyaz Saray yönetiminin, gerçekleştirilecek ikili zirvenin yeri ve tarihi konusunda aralarında eylül ayında ABD'nin New York şehri de dahil olmak üzere birkaç seçenek üzerinde birden çalıştığı öğrenildi.

ABD yönetimine göre zirvenin hedefi

Haberde, ABD yönetimine göre bu zirvenin hedefinin, nükleer silah kontrol anlaşması yönünde ilerleme kaydedildiğinin duyurulması olduğu belirtildi.

Tasarının imzalanması ihtimali

Beyaz Saray’ın değerlendirdiği seçenekler arasında, Trump ve Putin'in Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın uzatılması hakkında yeni görüşmelerin düzenlenmesiyle ilgili tasarıyı imzalaması ihtimali yer alıyor.

23 Temmuz'da telefonda görüşme yapmışlardı

Donald Trump ve Putin, 23 Temmuz'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Kremlin’den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konuların ayrıntılı şekilde ele alındığı, stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edildiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin beraberinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulundukları da bildirilmişti.