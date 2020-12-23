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Dünya Trump yaptırımları veto etti
Dünya

Trump yaptırımları veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:48:00 - 2020-12-23 23:54:19
Trump yaptırımları veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda "Bu tasarı Rusya ve Çin'e bir hediyedir" ifadelerini kullandı.

O maddeleri istemişti

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

Bekletmişti

Savunma tasarısında Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye'ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.

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