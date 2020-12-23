Trump yaptırımları veto etti
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.
Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda "Bu tasarı Rusya ve Çin'e bir hediyedir" ifadelerini kullandı.
O maddeleri istemişti
Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.
Bekletmişti
Savunma tasarısında Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye'ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.