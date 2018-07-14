Trump ve Putin’in gündeminde İran olacak

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pazartesi günü Helsinki’de yapacağı görüşmenin ana konusu İran’ın Suriye’deki varlığının devam edip etmeyeceği olacak. Uzun süredir İsrail ve Rusya arasında İran güçlerinin Surie’deki varlığının devamı ile ilgili tartışmalar yaşaniren, Putin’in Dışişleri Bakanlığı danışmanı Yuri Ushakov Cuma günü yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Suriye’den birden çekilmesini beklemenin gerçekçilikten çok uzak olduğunu ifade etti. Olası bir çözümün ise, Suriye birliklerinin, İran güçlerinin yerini alması ile gerçekleşebileceğini vurgulayan Rusya, Hizbullah’ın da İsrail sınırındaki varlığına müdahale edilmeyeceğine yer verdi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Akbar Velayai ise, Pazartesi yapılacak görüşmenin sonucu ile ilgili şüphelerinin bulunduğunu fakat Trump’ın bölgedeki barışa katkı sağlayacak bir karar vermeyeceğine de emin olduğunu dile getirdi. İsrail tarafından konu ile ilgili Amerikan gazetesi Reuters’a Perşembe günü verilen röportajda verdiği röportajda, Moskova’nın İran güçlerini İsrail sınırının 80 km kadar uzağına taşımayı düşündüğünü bildirdi. İsrail her fırsatta, İran yahut Sii güçlerin Suriye’deki savaş sonrası dönemde varlıklarını sürdürmeye izin vermeyeceğini yinelerken, İsrail Savunma Bakanı’da “ Bizim görüşümüze göre İran’ın Sürye’deki varlığı çok anlamsız. Biz asla İran’ın bölgede kalmasını kabl etmedik, etmeyeceğiz” dedi.