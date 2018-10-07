İtiraf etti... Trump ve Putin'e zehirli zarf göndermişler!

Utah Federal Eyalet Mahkemesi’ne dün ulaşan belgelerden anlaşıldığı üzere daha önce ABD Donanması’nda görev yapan ve 2002’de istifa eden ABD’li William Clyde Allen’in ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği zarf, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Zarftaki adresi takibe alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensupları Allen’in evine gelerek arama yaptı ve Amerikalıyı sorguya çekti.

"Amacım mesaj göndermekti"

Allen’in verdiği ifadede, zehirli tohumları yerleştirdiği zarfları Trump’ın yanı sıra ABD Savunma Bakanı James Mattis’e, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson’a ve FBI Direktörü Christopher Wray’e gönderdiğini aktardı. Belgelerden anlaşıldığı üzere, Allen’in aynı zarflardan ABD Adalet Bakanı’na, ABD Başsavcısı’na ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e gönderdiğini ifade ettiği anlaşıldı.

Allen, yaptıklarının devlet yetkililerine ‘mesaj gönderme’ isteğinden kaynaklandığını belirtti, ancak bunun nasıl bir mesaj olduğunu somut bir şekilde açıklamadı. Amerikalı, saydığı tüm kişilerin adreslerini İnternette bulduğunu, ayrıca Hint yağı tohumlarını da İnternet üzerinden satın aldığını ifade etti.

Onlarca yıl hapis cezası alabilir

Zehirli madde kullanmakla suçlanan Allen’a onlarca yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Amerikalı daha önce de güvenlik güçlerinin takibine takılmıştı. Haberlere göre kendisi 3 yıl önce FBI’a ABD Başkanı’nı öldürme tehdidi içeren bir mektup göndermiş, geçen yılsa ABD Hava Kuvvetleri’nin Teksas eyaletinde yer alan bir üssüne terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.