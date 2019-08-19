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Trump ve Modi, Pakistan-Hindistan gerginliğini görüştü

Beyaz Saray:- "Başkan Trump, Hindistan-Pakistan geriliminin azaltılması ve bölgedeki barışın sürdürülmesinin önemini vurguladı"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:52
Trump ve Modi, Pakistan-Hindistan gerginliğini görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, Hindistan-Pakistan gerginliğinin azaltılması ve bölgedeki barışın sürdürülmesi mesajını verdi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Trump ve Modi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, bölgesel gelişmeler ve ABD-Hindistan stratejik ortaklığı konusunda istişarelerde bulunurken Başkan Trump, Hindistan-Pakistan geriliminin azaltılması ve bölgedeki barışın sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Trump ve Modi, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirme ve yakın zamanda tekrar bir araya gelme konusunda da konuştu.

- Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından, bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamalar esnetilmesine rağmen devam ediyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor.

Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:52
  1. Donald Trump
  2. Hindistan-Pakistan gerginliği
  3. Modi

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