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Trump ve Macron'dan Suudi Arabistan'a çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'a çağrı yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
Trump ve Macron'dan Suudi Arabistan'a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Suudi Arabistan'a çağrı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan iki lider, olayın Ortadoğu'da istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Trump ve Macron ayrıca, "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" dedi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
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