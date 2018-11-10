Trump ve Macron'dan Suudi Arabistan'a çağrı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'a çağrı yaptı.10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Suudi Arabistan'a çağrı
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan iki lider, olayın Ortadoğu'da istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.
Trump ve Macron ayrıca, "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" dedi.
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