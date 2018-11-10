Trump ve Macron'dan Suudi Arabistan'a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Suudi Arabistan'a çağrı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan iki lider, olayın Ortadoğu'da istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Trump ve Macron ayrıca, "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" dedi.