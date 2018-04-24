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Trump ve Macron show yaptı

ABD'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak Beyaz Saray'da Trump ile görüştü. Terör örgütlerine destek veren iki ülkenin lideri Beyaz Saray bahçesine ağaç dikerek şirin gözükmeye çalıştı.

24 Nisan 2018 Salı 11:29
Trump ve Macron show yaptı

ABD'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi. First Lady'lerle gezinti yapan liderler daha sonra günün anısına bir ağaç dikti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Beyaz Saray'ın bahçesinde gezinti yapan iki lider, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:29
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