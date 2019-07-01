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Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede “yabancı nesne” tespit edildi

Güney Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü ifade etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede “yabancı nesne” tespit edildi

Güney Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü ifade etti.


Güney Kore medyasının farklı askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırarak yaptığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü duyurdu. Haberde, “tanımlanamayan uçan nesne”nin bir helikopter tarafından bırakılmış olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Nesnenin iki Kore arasında kalan sınır çizgisi boyunca kuzeyden güneye doğru hareket ettiği bildirildi. Ayrıca, Seul’un uçan nesneye karşılık savaş jetleri ve helikopterleri havalandırdığı belirtildi.


Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, “Tanımlanamayan uçan bir nesnenin izlerine rastlandı” ifadesi ile olayı doğruladı. Konuyla ilgili daha fazla resmi bilgi verilmedi.


Uçan nesnenin Trump ile Kim’in DMZ olarak bilinen bölgede buluşmasından bir gün sonra görüldüğü ifade edildi.


Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış sınır bölgesi (DMZ) 1953 yılında kuruldu. DMZ 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
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