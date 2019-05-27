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"Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir"

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın "düşük zekalı" olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi- Sanders, Trump'ın, Kuzey Kore lideriyle çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve bu ilişki üzerinden nükleer silahların yok edilmesi ve diğer sorunların çözülmesi gibi konulara odaklandığını savundu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:20
"Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın "düşük zekalı" olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Sanders, ABD'nin 2020 başkanlık adaylarından Biden'ın, bir kampanya konuşması sırasında Kuzey Kore liderini "diktatör ve tiran" olarak nitelendirmesi ve Başkan Donald Trump'ın Kim ile görüşmesini eleştirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın, Kuzey Kore medyası tarafından Biden'in "düşük zekalı bir ahmak" olarak adlandırılmasına katıldığını belirten Sanders, "Her iki liderin de eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında yapılan bu değerlendirmeye katıldığını düşünüyorum." dedi.

Sanders, Biden'ın Kuzey Kore ile kurulan ilişkileri eleştirmesine de cevap vererek, Trump'ın, Kuzey Kore lideriyle çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve bu ilişki üzerinden nükleer silahların yok edilmesi ve diğer sorunların çözülmesi gibi konulara odaklandığını savundu.

Kuzey Kore tarafından son zamanlarda yapılan orta menzilli füze denemelerine ilişkin bir soruya karşılık Sanders, Trump yönetiminin Kuzey Kore ile olan politikasının başarılı olduğunu ve konu hakkında eleştirel bakan kişilerin tarafsız olmadığını savundu.

Sanders, "Uzun bir zaman herhangi bir füze denemesi olmadı. Bu süreç içinde rehin olarak tutulan Amerikan vatandaşlarımızı ve (Kore savaşından kalma) askerlerimizin naaşlarını geri aldık. Bu bana göre kesinlikle başarıdır." ifadelerini kullandı.

Japonya'da bulunan Trump da Twitter'dan açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili rahatsızlık duymadığını, Kim Jong-un'un, verdiği sözü tutacağına inandığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan bir yorum yazısında, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'ın, bir kampanya konuşması sırasında, Kuzey Kore liderini "diktatör ve tiran" olarak nitelendirmesine karşılık, "(Biden'ın) Söylediği şey, bırakın politikacı olmasını, insan olarak bile temel niteliklerden yoksun düşük zekalı bir ahmağın safsatası." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:20
  1. Donald Trump
  2. Düşük Zekalı
  3. Joe Biden
  4. Kuzey Kore
  5. Sarah Sanders

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