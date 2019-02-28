Trump ve Kim arasında anlaşma sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı açıklandı.
28 Şubat 2019 Perşembe 09:42
ABD yönetimi; ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
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