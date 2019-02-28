Trump ve Kim arasında anlaşma sağlandı ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı açıklandı.

ABD yönetimi; ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

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