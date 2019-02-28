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Trump ve Kim arasında anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:42
Trump ve Kim arasında anlaşma sağlanamadı

 ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

 

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların (şimdilik) devam edeceğini söyledi. Trump, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:42
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