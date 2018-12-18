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Trump Vakfı kapatılıyor

New York Başsavcısı Barbara Underwood, vakfın kapatılacağını duyurdu- Başsavcı Underwood, vakfın da dahil olduğu, Trump'ın başkanlık kampanyasında yasa dışı iş birliği, sürekli ve kasti olarak kendi yararına işlem yapma ve daha birçok konuda "şok edici derecede" kanunsuzluğa rastlandığını belirtti

18 Aralık 2018 Salı 19:57
Trump Vakfı kapatılıyor

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "kişisel ve siyasi kar" amaçlı kullandığı iddia edilen Trump Vakfı'nın kapatılacağı duyuruldu.

New York Başsavcısı Barbara Underwood yaptığı açıklamada, Trump'a ve 3 çocuğuna dava açıldığını anımsatarak, Trump Vakfının kapatılacağını bildirdi.

Underwood, vakıf ile ilgili yürüttüğü soruşturmada, "Trump Vakfının da dahil olduğu, Trump'ın başkanlık kampanyasında yasa dışı iş birliği, sürekli ve kasti olarak kendi yararına işlem yapma ve daha birçok konuda şok edici derecede kanunsuzluğa" rastlandığını belirtti.

"Bu hukukun üstünlüğü için önemli bir zafer, bu karar kanunların herkes için geçerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Underwood vakfa ait 1,75 milyon doların da başsavcılık ve eyalet yargıcının onayladığı diğer yardım kuruluşlarına aktarılacağını ifade etti.

Underwood haziranda yaptığı açıklamada, 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemek için ''yasa dışı siyasi koordinasyonda'' yer alması nedeniyle vakfa, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldığını kaydetmişti.

Trump Vakfı ise New York Başsavcılığının açtığı davanın ''siyasi amaçlı'' olduğunu savunarak iddiaları reddetmişti.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:57
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. New York Başsavcısı
  3. Trump Vakfı

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