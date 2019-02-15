0553 313 94 23

Trump "ulusal acil durum" ilan edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders:- "Başkan Trump, daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacak ancak sınırımızdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduğumuzdan emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli başkanlık tedbirlerini alacaktır"

15 Şubat 2019 Cuma 00:31
Trump "ulusal acil durum" ilan edecek

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, federal hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Sanders, Trump'ın bütçe yasasını imzalayacağını ve federal hükümetin yeniden kapanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump, daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacak, ancak sınırımızdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduğumuzdan emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli başkanlık tedbirlerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanders ayrıca, Trump'ın "Meksika sınırına duvar" vaadini yerine getireceğini ve sınırları koruma konusunda gerekli adımları atacağını vurguladı.

- Duvarın finansmanı için "ulusal acil durum"

Trump'ın "ulusal acil durum" adımı Amerikan medyasında tartışmalara neden olurken, bazı uzmanlar Trump'ın tartışmalı bir konuda acil durum ilan etmesinin Anayasal olarak sorunlu olduğunu iddia ediyor.

Kongreden Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçeyi alamayan Trump'ın "sınır güvenliği konusunda ulusal acil durum" ilan ederek söz konusu duvarın finansmanını temin etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 00:31
  1. ABD
  2. ABD Kongresi
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' kararı!
    1. İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' kararı!
    2. Macaristan'dan İsveçli Bakana tepki
    3. Hakkari'de eğitime kar engeli
    4. Trump "ulusal acil durum" ilan edecek
    5. Trump'tan flaş 'ulusal acil durum'..
    6. Türkoğlu’nda kayıp kız bodrum katta..
    7. Cizre’de yangın mahalleyi sokağa döktü
    8. Varşova'da Netanyahu'nun yanında..
    9. Benfica'lı teknik adamdan tepki çeken..
    10. Pompeo'dan, Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    11. Hakkari ve Yüksekova’da okullar tatil
    12. AİHM, Macaristan'da aç bırakılan..
    13. Yemen'de insanlık suçu faillerinin..
    14. 13 aracın karıştığı zincirleme kazada,..
    15. Eski CHP'li vekil bombaladı: CHP'ye..
    16. Adıyaman’da bir kadının kocasını..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2019
    18. Putin Soçi zirvesinin ardından judo..
    19. Maçın ardından
    20. Venezuela'da muhaliflerin PDVSA ve..
    21. Lage: “Daha kazanılmış bir şey yok”
    22. Maçın ardından
    23. Kontrolden çıkan otomobil, karşı..
    24. GÜNCELLEME 2 - Zincirleme trafik..
    25. UEFA'dan Sergio Ramos için soruşturma
    26. GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kadını..
    27. Terim: “VAR, UEFA Kupası’na üvey..
    28. Serdar Arseven 'Kitabın Ortasından'..
    29. EYOF 2019
    30. Yüksekova’da yoğun kar yağışı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası yalan çıktı
    Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası yalan çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması
    Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması
    Mansur Yavaş konuştukça batıyor
    Mansur Yavaş konuştukça batıyor