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Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilcisi adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, BM Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu

07 Aralık 2018 Cuma 18:12
Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilcisi adayını açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.

Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor.

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:12
  1. Heather Nauert

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