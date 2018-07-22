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'Trump ülkemize askeri müdahalede bulunmak istedi'

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin, bir buçuk yıldır ABD ordusunun İran'a müdahale etmesi için çabaladığını söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:02
'Trump ülkemize askeri müdahalede bulunmak istedi'

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Donald Trump yönetiminin, bir buçuk yıldır ABD ordusunun İran'a müdahale etmesi için çabaladığını söyledi.

Başkent Tahran'da Askerlere Hizmet Stratejisi Konferansı'nda konuşan Bakıri, "Şu anki ABD yönetimi askeri savaşla tehdit etmiyor. Ama bize ulaşan bilgilere göre, (Trump yönetimi) son bir buçuk yılda ABD ordusunun askeri müdahalede bulunması için çaba göstermiştir." dedi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran rejiminin şiddetli yaptırım ve tehditler altında olduğunu belirten Bakıri, "Düşman, öncelikle ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:02
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