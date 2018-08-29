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Trump, Twitter'dan Çin'i topa tuttu! 'Hacklenen hesapta çok sayıda gizli belge vardı'

ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir kanıt göstermeden Kasım 2016'daki başkanlık seçiminde rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta hesaplarını Çin'in hacklediğini iddia etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:51
Trump, Twitter'dan Çin'i topa tuttu! 'Hacklenen hesapta çok sayıda gizli belge vardı'

Başkanlık koltuğunda şu ana kadar ki en zor haftasını geride bırakan ABD BaşkanıDonald Trump, Twitter hesabından bu kez Çin'i hedef aldı.

Rusya soruşturmasında eski avukatının itirafçı olmasıyla büyük şok yaşayan Trump, Kasım 2016'daki başkanlık seçiminde kendisiyle yarışan rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta hesaplarının Çin tarafından hacklendiğini açıkladı. Herhangi bir kanıt göstermeyen ABD Başkanı'na göre, Çin'in siber saldırısına uğrayan hesapta çok sayıda gizli bilgi vardı.

LİSTEDE FBI ESKİ BAŞKANI DA VAR

Kampanya sürecinde hacklenen e-mailler seçimler ve sonrasında çokça tartışılırken, ABD daha önce söz konusu olayla ilgili Rusya'yı suçlamıştı. Trump, kendisini köşeye sıkıştıran FBI ve diğer resmi kurumların bir sonraki hamlesinin daha iyi olacağını ve güvenilirliklerini sonsuza kadar kaybedeceklerini savundu. Trump'ın ismini doğrudan andığı kişiler arasında, FBI başkanlığından kovduğu James Comey de var.

SUS PAYINI ÖNCE REDDETTİ, SONRA KABULLENDİ

Avukat Michael Cohen'in Trump'ın ilişkiye girdiği 2 kadına 280 bin dolarlık sus payının kampanya fonundan ödendiğini söylemesi, ABD ve dünyayı sarstı. Önce verilen parayı reddeden, ardından kendi cebinden ödediğini söyleyen Trump, kampanya kurallarının ihlal edilmediğini savunuyor.

ABD'NİN GÜNDEMİNDE TRUMP'IN AZLİ VAR

ABD, Başkan Trump'ın azil sürecini konuşurken gözler Kasım ayında gerçekleşecek Kongre ara seçimlerinde. 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Trump'ın başını ağrıtan soruşturmayı, özel savcı Robert Mueller yürütüyor.

RUSYA SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ Mİ:

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki bilgiler, ABD istihbarat kurumları tarafından seslendiriliyor. Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelen Trump'ın kendi istihbarat örgütleri yerine Moskova yönetiminin yanında yer alıp 'Seçimlere müdahale yok' demesi, kıyametin kopmasına yol açmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:51
  1. Michael Cohen
  2. Donald Trump
  3. Rusya
  4. Çin
  5. Hillary Clinton

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