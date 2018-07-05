'Trump tutturdu: O ülkeyi işgal edelim! Basit çözüm...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın var gücüyle baskı uyguladığı iki ülkeden biri olan Venezüella'yı (diğeri İran) işgal etmeyi değerlendirdiği ve bunu danışmanlarına kabul ettirmek için inat ettiği ileri sürüldü.

“BASİT ÇÖZÜM”

Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) adının açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Ağustos 2017'de Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Venezüella'ya yaptırımların görüşüldüğü toplantıda Trump, danışmanlarına şu soruyu yöneltti:

“Venezüella darmadağın olup bölgesel güvenliği tehdit ederken niye basit bir çözüme gidip ülkeyi isgal etmeyelim?”

TEK TEK ANLATTILAR

Ancak dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil toplantıya katılanlar Trump'ın bu önerisi karşısında şaşaladı.

5 dakika boyunca her biri tek tek söz alıp askeri müdahalenin ters tepebileceği ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı diğer Latin Amerikan ülkelerinin zorlukla kazanılan desteğinin kaybedilebileceğini Trump'a anlattı.

PANAMA, GRENADA ÖRNEKLERİ….

Ama Trump ısrar etti. Geçmişte ABD'nin bölgede güç kullanma politikasının 1980'lerde Panama and Grenada'nın işgali örneklerindeki gibi başarılı olduğunu savundu.

ERTESİ GÜNKÜ AÇIKLAMA

Danışmanlarının tüm vazgeçirme çabalarına rağmen Venezüella'yı işgal fikrinin Trump'ın aklına takıldığını aktaran ABD yönetiminden üst düzey yetkili, ertesi gün, yani 11 Ağustos 2017'de Trump'ın Maduro'yu devirmek için 'askeri seçenek açıklaması yaptığını hatırlattı ve bu sözlerinin herkesi alarma geçirdiğine dikkat çekti.

KOLOMBİYALILAR DA DOĞRULADI

Trump'ın hemen ardından Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini iki üst düzey Kolombiyalı yetkili ajansa doğruladı.

BM GENEL KURULU'NU FIRSAT BİLDİ

New York'taki BM Genel Kurulu faaliyetleri sırasında da sözü 'Venezüella'yı işgale' getiren Trump, bu kapsamda Santos ve Peru, Panama, Brezilya liderleriyle düzenlediği akşam yemekli toplantıda konuyu enine boyuna tartıştı. Bu da yine sözkonusu üç yetkili tarafından doğrulandı ve hatta Şubat 2018'de Politico tarafından haberleştirildi.

DANIŞMANLARI NAFİLE TEMBİHLEDİ

ABD'li yetkiliye göre, danışmanlarının “Hoş karşılanmaz” diyerek konuyu açmamasına dair tembihlemesine rağmen, yemekteki ilk sözü “Elemanlarım bana bunu söylememi belletti” olan Trump, konuya balıklama daldı.

TEK TEK SORDU

Her lidere tek tek “Askeri çözüm istemediğinizden emin misiniz'' diye sordu. Her birinden ''Eminiz'' yanıtını aldı. Santos ''Sıfır destek alır” uyarısı yaptı.

Sonunda McMaster Trump'ı kenara çekip işgalin neden olacağı tehlikelerin her birini uzun uzun anlattı.

'ELİMİZİN ALTINDAKİ TÜM SEÇENEKLERİ…'

AP'nin haberle ilgili görüşünü almaya çalıştığı Beyaz Saray yorum yapmaya yanaşmadı. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir sözcüsü “ABD Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisi ve istikrarın sağlanması için elinin altındaki tüm seçenekleri değerlendirecektir” yanıtını verdi.

Trump'ın bastırmasıyla ABD, Kanada ve AB'nin ağır yaptırımlar uyguladığı üst düzey Venezüella yetkililerinin başında gelen Maduro, AP'nin haberi üzerine ABD'nin petrol rezervlerini ele geçirmek için Venezüella'ya askeri saldırı planladığının bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

“TESADÜF MÜ?”

Caracas'taki bir askeri törende konuşan solcu lider, Trump'ın Venezüella'yı işgal için baskıya başlamasının, Venezüella'nın sağcı muhaliflerinin Beyaz Saray'da ağırlanmasının ardından geldiğini belirterek “Bu, bir tesadüf müdür? Hayır, kesinlikle tesadüf değil” dedi

“Amerikan imparatorluğunun askeri müdahalesi Venezüella'nın sorunlarına asla çare olamaz” vurgusu yapan Maduro, ABD'nin kendilerini herkesten üstün tutanlar tarafından suç işleyerek yönetildiğini dile getirdi.

Askerlere “Sürekli tetikte olun, bir an bile gardınızı düşürmeyin, çünkü ülke tarihimizdeki en büyük hakkımızı savunuyoruz, yani barış içinde yaşamayı” diye seslendi.

Kaynak: Sputnik