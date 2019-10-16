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Trump FOX TV'nin yayınına bağlandı: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor!

Amerikan kanalı FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:46

YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'ni kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi.

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunurken "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:46
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Trump
  3. fox
  4. Türkler

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu41 dk önce
    Yok ya seninde bunca insanın terör kurbanı olsaydı dünyayı ayağa kaldırırdın bukalemun adam.
  • yediemirleryediemirler42 dk önce
    O Halde Türklerle savaşacağın zaman İKİ kere düşün sarı SIÇAN...
  • SertSert50 dk önce
    Evet. Uykuya dalacak gibi ateşin üstüne gideriz. Ölmeyi herkes emredebilir. Ölmeye hazır askeriniz varsa.
  • OguzOguz58 dk önce
    abd bin istilası yıllardır hala bitmemişken bunu söylemeleri beni çok güldürdü.Sanki çok umurumuzda bu deli şahsiyetin tehdit ve söylemleri!
  • ahmet koçakahmet koçak1 sa önce
    ne zannettiniz ya ...
  • ErsinErsin1 sa önce
    Ulan bu adam deli ama arada bir doğru laf ediyor.

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