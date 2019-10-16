Trump FOX TV'nin yayınına bağlandı: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor! Amerikan kanalı FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'ni kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi. ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunurken "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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