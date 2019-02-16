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Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediği belirtildi

16 Şubat 2019 Cumartesi 03:04
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Sattefield’in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 03:04
  1. ABD Dışişleri
  2. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi
  3. Beyaz Saray
  4. David Satterfield

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