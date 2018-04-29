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Trump tüm mesaisini Kuzey Kore'ye ayırdı

Güney ve Kuzey Kore'nin bir araya gelmesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı oldukça tedirgin etti. Trump, neredeyse tüm mesaisini Kuzey Kore'ye ayırdı.

29 Nisan 2018 Pazar 09:18
Trump tüm mesaisini Kuzey Kore'ye ayırdı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı.

GÜNEY VE KUZEY KORE UZLAŞMAYA VARDI

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Cuma günü iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da tarihi bir buluşma gerçekleştirmiş, imzalanan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak” ifadesi yer almıştı.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınmış ve Yarımada'nın kademeli olarak nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:18
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