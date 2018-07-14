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Trump topu Obama'ya attı: Obama neden bir şey yapmadı?

ABD başkanı Trump, Federal Büyük Jüri'nin 12 Rus istihbarat üyesine yönelttiği suçlamaların sebebinin ABD'nin eski başkanı Barrack Obama'nın olduğunu söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
Trump topu Obama'ya attı: Obama neden bir şey yapmadı?

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "12 Rus hakkında dün duyduğunuz hikayeler, Trump yönetiminde değil, Obama yönetimi sırasında yaşandı. Özellikle Başkan Obama'ya eylülde, yani seçimlerden önce FBI tarafından bilgi verildiği belirtilmişken, neden Obama yönetimi bu konuda bir şey yapmadı?" ifadelerini kullandı.

'DERİN DEVLET?'

Hacklendiği öne sürülen DNC sunucusunun akıbetini de soran Trump, "DNC sunucusu nerede? Neden FBI buna el koymadı? Derin Devlet?" diye ekledi.

CLINTON KAMPANYASIYLA BAĞLANTILI

Federal Büyük Jüri'nin özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararı dün açıklanmıştı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
  1. Donald Trump
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