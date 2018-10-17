Trump terbiye sınırlarını aştı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden Stormy Daniels ile sosyal medya platformu Twitter üzerinden alay etti.17 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
Stormy Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.
Trump bugün attığı tweet'te ise "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.
Yıllar önce Trump ile ilişkisi olduğunu iddia eden Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.
Bugünkü karar, bu davayı etkilemiyor.
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