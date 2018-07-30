Trump tehdit etti: Hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören “sınır güvenliği” için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

Donald Trump, Demokrat Parti vekillerini hükümeti kapatmakla tehdit etti. Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin “çalışmasını durdurmak” zorunda kalacağını söyledi.

ABD Başkanı açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Trump, "Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor" dedi. Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Trump, “Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadeleri kullandı.