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Trump tehdit etti: Hükümeti kapatırım

ABD'nin dünya ile kavgalı başkanı Trump, Demokrat Parti vekillerini Meksika sınırına örülecek duvara destek vermemeleri halinde hükümeti kapatmakla tehdit etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
Trump tehdit etti: Hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören “sınır güvenliği” için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

Donald Trump, Demokrat Parti vekillerini hükümeti kapatmakla tehdit etti. Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin “çalışmasını durdurmak” zorunda kalacağını söyledi.

ABD Başkanı açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Trump, "Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor" dedi. Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Trump, “Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadeleri kullandı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
  1. Donald Trump
  2. Demokrat Parti
  3. Meksika

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  • Ahmet gülAhmet gül43 dk önce
    Elimde 100.OOODolarım var Satıyımmı yoksa biraz daha bekleyimi.AHR bir sorayım dedim. AHRbizi yanlışanalıdır. yere yönlendirmez.Güvenilir haberkanalıdır.
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