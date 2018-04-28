Trump tehdit etti! Hele bir destek vermeyin...

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve ABD-Kanada-Meksika ortaklığının adaylık başvurusu yaptığı turnuvaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kanada ve Meksika’yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası için güçlü bir adaylık teklifi yaptık.Her zaman desteklediğimiz ülkelerin bizim adaylığımıza karşı lobi yapmaya devam etmeleri bir utanç olur. Onlar bizi desteklemezken biz onları (Birleşmiş Milletler’de de dahil olmak üzere) niye desteklemek zorunda olalım ki?” ifadelerine yer verdi.