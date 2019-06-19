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Trump tarih verdi! Göçmenleri sınır dışı edecek

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek hafta başlatılacağını açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
Trump tarih verdi! Göçmenleri sınır dışı edecek

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ülkeye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca yabancının ayrılma sürecini gelecek hafta başlatacağını belirterek, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını kaydetti.

Bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eden Trump, Meksika'nın göç yasasını kullanarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.

"Suçlu yabancıları sınır dışı edecek"

İkinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlayan Trump, konuşmasında Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinerek, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılar için değil." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
  1. Donald Trump
  2. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi
  3. Göçmenler
  4. latin amerika

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