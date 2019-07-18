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Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ırkçı" söylemlerle hedef alınan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinden gelen destek büyüyor- ABD'de 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders:- "Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Öte yandan, ırkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız"- 2020 başkan aday adaylarından Senator Kamala Harris:- "Trump'ı ofisten çıkarma ve ülkeyi birleştirme zamanı”- 2020 başkan aday adaylarından Elizabeth Warren:- "Trump ırkçılık üzerinden bizleri bölerek kendi suçlarına ve zenginlerin bu ülkeyi yolmaya çalışması yönündeki gündemine yönelen dikkatleri dağıtmaya çalışıyor"

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:36
Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ırkçı" söylemlerle hedef alınan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinin desteği büyüyor.

Trump'ın, Somali asıllı Omar'ı hedef alan söylemleri ABD medyasında tartışılmaya devam ederken, Omar'a yönelik destek kampanyası ilgi görmeye devam ediyor.

ABD'li birçok siyasetçi, aktivist ve kamuoyunda tanınmış isimler, söz konusu kampanya kapsamında Twitter'da açılan "Ilhan Omar'ın yanındayım" etiketi üzerinden Omar'a destek açıklamalarında bulundu.

ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, Twitter'dan açıklama yaparak, Omar ile Kongre'de beraber çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Sanders, "Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Öte yandan, ırkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yine Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Senator Kamala Harris ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadelerini "korkakça, yabancı düşmanı ve ırkçı" olarak nitelendirerek, "Bunlar, Başkan'ın odasını kirletiyor. Trump'ı ofisten çıkarma ve ülkeyi birleştirme zamanı." dedi.

Demokratların diğer bir 2020 başkan aday adayı Elizabeth Warren da Trump için "Irkçılık üzerinden bizleri bölerek kendi suçlarına ve zenginlerin bu ülkeyi yolmaya çalışması yönündeki gündemine yönelen dikkatleri dağıtmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalar yaparak Omar'ın yanında olduğunu vurguladı.

- Trump'ın "Ülkene dön" çıkışı tepki çekti

Donald Trump, kendisini eleştiren Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e geçen hafta sonu Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, "Yenilikçi demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirdiği ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için ise "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

Dün ise North Carolina'da seçim çalışmalarında bulunan Trump, söz konusu kadın üyeleri tekrar hedef almış ve "Ülkenize dönün." ifadelerini sarf etmişti.

Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın "Omar'ı ülkeden at." sloganları attığı mitingde, Trump'ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması da büyük tepki çekmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:36
  1. "Irkçı Söylemler"
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