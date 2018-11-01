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Trump'tan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni açıklama: Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak, "Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 00:17
Trump'tan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni açıklama: Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum" dedi.

İstanbul Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü ardından cesedinin parçalanarak yok edildiği ifade edilmişti. 

Yerli işbirlikçi iddialarıyla ilgili olarak da 'Suudi makamların bu yönde bir beyanı olmadı' denilmiş, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Suudi Arabistan'a davet edildiği kaydedilmişti.

Cemal Kaşıkçı konsolosloğa 2 Ekim'de gitmişti 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamıştı. Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timinin geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra cinayeti kabul etmek zorunda kaldı

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi yönetimin olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu cinayete ilişkin tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini verdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken Riyad'daki başsavcılık, cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilerek, "Kaşıkçı'nın cesedi, öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 00:17
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Donald Trump

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