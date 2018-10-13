Trump Suudi Arabistan'ı hedef aldı: Ağır cezalar uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

Suudi Arabistan'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaparak "Eğer Cemal Kaşıkçı Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürüldüyse bunun cezası çok ağır olacak" dedi