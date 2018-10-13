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Trump Suudi Arabistan'ı hedef aldı: Ağır cezalar uygularız

Amerka Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir açıklama bulundu. Trump, "Kaşıçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacağız" dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:18
Trump Suudi Arabistan'ı hedef aldı: Ağır cezalar uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

Suudi Arabistan'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaparak "Eğer Cemal Kaşıkçı Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürüldüyse bunun cezası çok ağır olacak" dedi

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:18
  1. İstanbul
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Suudi Arabistan
  5. Cemal Kaşıkçı

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