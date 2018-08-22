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Trump suskunluğunu bozdu! Twitter'dan peş peşe açıklamalar...

ABD Başkanlık koltuğundaki en zor günlerini geçiren Donald Trump, ilişkide bulunduğu iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden eski avukatı Michael Cohen'i hedef alan açıklamalar yaptı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:26
Trump suskunluğunu bozdu! Twitter'dan peş peşe açıklamalar...

ABD Başkanlık koltuğundaki en zor gününü geçiren ABD lideri Donald Trump, suskunluğunu bozarak peş peşe Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Trump'ın ilişkide bulunduğu iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden eski avukatı Michael Cohen'i hedef alan ABD Başkanı, "İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen'in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm" yazdı.

'OBAMA BÜYÜK BİR KAMPANYA İHLALİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Eski kampanya direktörü Paul Manafort'un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasını da değerlendiren Trump, kampanya direktörünün Cohen'den farklı olarak cesurca davrandığını söyledi.

Trump, "Michael Cohen'in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi" dedi.

COHEN SAVCILIKLA İŞBİRLİĞİ YAPTI

Savcılıkla işbirliğine giden eski avukat Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır. MSNBC'ye konuşan Cohen'in avukatı Lanny Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi. Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

Avukat Lanny Davis'e göre Cohen, Trump'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunun farkındaydı. Özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in Cohen ile iletişime geçip geçmediğini ise henüz bilmiyor.

Robert Mueller, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:26
  1. ABD Başkanı Donalt Trump
  2. Michael Cohen

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