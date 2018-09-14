0553 313 94 23

Trump suçüstü oldu: ABD'den Filistin'e rüşvet teklifi!

Trump'ın Filistin'e İsrail ile masaya oturması için 5 milyar dolar yardım teklif ettiği ortaya çıktı.

14 Eylül 2018 Cuma 01:09
Trump suçüstü oldu: ABD'den Filistin'e rüşvet teklifi!

Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump'ın rüşvetinin deşifre olmasının ardından Twitter başına geçti. Jason, İsrail için çalışan ABD'nin basına sızan gerçeğini gizlemeye çalıştı.

TOPRAKLARI ALMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

ABD, İsrail ile müzakere yapmamak için masaya geri dönmeyen Filistin'e giden tüm yardımları kesti. İnsani yardım yapanlara bile ambargo uygulandı. Filistin'i zor durumda bırakan ABD, daha sonra müzakere için para teklif etti.

Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolar ödeme fikri absürd. Bu şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 01:09
  1. ABD'nin Filistin'e rüşveti basına sızdı
  2. abd
  3. israil
  4. trump
  5. filistin
  6. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl yabancısız oynayalım
    1. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl..
    2. Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
    3. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur..
    4. İtalya Serie A kulübüne şok! 3 puanı..
    5. Trump suçüstü oldu: ABD'den Filistin'e..
    6. Üniversitelerde özerklik için önemli..
    7. Serkan Reçber'den Beşiktaş yorumu:..
    8. Tarihte ilk kez La Liga maçı başka..
    9. Türkiye'nin güneyine üsler kuruyor!..
    10. Üniversitelerin özerkliği için..
    11. Şehri sel vurdu!
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    13. Beton davasında karar verildi!
    14. AK Partili başkan görevden alındı..
    15. Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    16. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    17. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    18. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    19. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    20. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor