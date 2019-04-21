Trump Sri Lanka'daki saldırıyı kınadı

Trump'ın Twitter hesabında paylaştığı notta şu ifadelere yer verildi:

"Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında 138 kişi yaşamını yitirdi ve 600'den fazla kişi yaralandı. ABD Sri Lanka'nın muhteşem halkına en içten taziyelerini sunuyor. Yardımcı olmak için hazırız."

Trump attığı tweette 138 kişi yerine 138 milyon ifadesini kullandı. Daha sonra ilk tweetini silerek 138 milyon ifadesini 138 olarak değiştirdi.