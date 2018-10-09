Nikki Haley kimdir? ABD’nin BM tesilcisi Nikki Haley neden istifa etti?

ABD’nin en beceriksiz Başkanları arasında gösterilen Trump bir şok daha yaşadı. ABD’nin Birlişmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley beklenmedik bir şekilde istifa etti. Nikki Haley, Ocak 2017'den bu yana ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürütüyordu. Peki Nikki Haley kimdir? Nikki Haley kaç yaşında?

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley beklenmedik şekilde istifa etti. İstifa haberi ABD'de şok etkisi meydana getirdi. Donald Trump'ın istifayı kabul ettiği belirtiliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Nikki Haley'in ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevinden istifa ettiği duyuruldu. Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Nikki Haley'in ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Nikki Haley'in istifa kararını Amerikan basını beklenmedik bir gelişme olarak duyurdu.

Trump’dan Nikki Haley tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley ile ilgili bir tweet attı. Trump "10:30'da Oval Ofis'te arkadaşım elçi Nikki Haley ile önemli bir duyuru yapacağız" diye yazdı. Trump, Haley'in yıl sonunda görevini bırakmasının ardından bir süre dinlenmesini ve başka bir pozisyonda yanında yer almasını beklediğini ifade etti.

“Türkiye Suriye konusunda arkasında olduğumuzdan emin olmalı”

Nikki Haley ABD'nin Suriye planları ile ilgili verdiği bir röportajda, "Suriye'de siyasi çözüm üzerinde baskı yapacağımızı göreceksiniz. Asıl olacak şey budur. Biz Burada ne olursa olsun barış olsun demiyoruz. Buraya hiçbir şekilde İran'ın nüfuzuyla barış geleceğine bakmıyoruz. Biz hiçbir şekilde Rusya'nın Esed'i korumasıyla barış görmüyoruz. Biz burada hiçbir şekilde Suriye'de hükümletin başında Esed'in olduğu şekilde bir barış görmüyoruz. Türkiye, Suriye konusunda, arkasında olduğumuzdan emin olmalı'" demişti.

Nikki Haley kimdir?

Nikki Haley, Ocak 2017'den bu yana ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürütüyordu. 20 Ocak 1972 yılında ABD’de dünyaya geldi. Nikki Haley, Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yapan kadın siyasetçi ve bürokrattır. Ocak 2017'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Birleşmiş Milletler ABD Temsilcisi olarak seçilmiştir.