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Seçim 2019 Sayfası

Trump skandal kararı utanmadan anlattı!

Terör devleti İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri'ni kendince İsrail'in toprağı olarak ilan ederek hukuksuz bir karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda skandal kararın arkasında yaşananları anlattı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:36
Trump skandal kararı utanmadan anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri hakkında skandal kararı nasıl aldığına ilişkin anları katıldığı bir program anlattı.

"Hadi bir şeyler yazalım" dedim

Kararı alırken İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte olduğunu belirten Trump, "İsrail Büyükelçisi David Friedman ile konuşuyorduk. Konu Golan Tepeleri değildi. Biliyorsunuz, 52 yıldır bunu onaylatmaya çalışıyorlar. ABD'nin Golan Tepeleri'ndeki egemenliği tanımasını istiyorlardı. On yıllar içinde, çok fazla, 32 tane zirve yapıldı. Sizin büyükelçinizle konuşuyordum ve Jared Kushner oradaydı, Jason Greenblatt vardı" dedi.

Alaycı bir dille toplantı sırasında çok vakti olmadığını belirten Trump, konuşmasının devamında, "Onlara dönüp, "Arkadaşlar bana bir iyilik yapın ve hızlıca buranın tarihini anlatın" dedim. "Çok vaktim yok" dedim. Çin ile uğraşıyorum, Kuzey Kore ile uğraşıyorum. Bunu talep bile etmemişlerdi ama ben ," Tanıma kararı alırsam beğenir misiniz?" dedim. Çünkü ben bu arzuya hak veriyorum. Çünkü o yüksekliğe ihtiyacınız var, doğru. Ona dönüp, "Ne dersin David?" dedim. "Bunu gerçekten yapar mısınız" cevabını verdi. "Evet, yapıyorum hatta şu anda yapıyorum. Hadi bir şeyler yazalım" dedim" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:36
  1. İsrail
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  3. Netanyahu
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  6. Jared Kushner
  7. DÜNYA Haberleri

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