Trump şimdi yandı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı

New York Vergi Dairesi ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik inceleme başlattı.

Ailesi vergi kaçırmış

New York Eyaleti Vergi Dairesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'larda ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin inceleme başlattı. Amerikan medyasında yer alan haberde Trump'ın babasının emlak imparatorluğundan bugünün parasıyla en az 413 milyon dolar aldığı, bunun büyük kısmının 1990'lardaki vergi usulsüzlükleriyle kazanıldığı öne sürülüyor. Olaya ilişkin Başkan Trump konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.