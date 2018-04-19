Trump: Saygılı bir şekilde ayrılırım

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Florida'da ağırlayan ABD lideri, Palm Beach'te yaptığı açıklamayla gelecek ay gerçekleşecek, tüm dünyanın merakla beklediği tarihi görüşme öncesi Kuzey Kore'ye net bir mesaj verdi.

Trump, dün CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri ile gizlice buluştuğunu ve Pompeo-Kim görüşmesinin sorunsuz geçtiğini Twitter'dan duyurduktan sonra açıklamada bulundu.

Trump, Florida'da yaptığı açıklamada, "Görüşmenin verimli geçeceğini düşünmeseydim, orada gitmezdik." dedi ve ekledi: Ben oradayken görüşme verimsiz geçerse, saygılı bir şekilde toplantıdan ayrılacağım.

Kuzey Kore üzerindeki "azami baskının", Pyongyang nükleer silahlardan vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD tarafının Kuzey Kore'de tutuklu üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını görüştüğünü ve "bunun olacak gibi görüldüğünü" söyledi. Trump bir gazetecinin, bunun zirvenin şartlarından olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, tarihi randevu için beş ayrı mekan değerlendiriliyor.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle tüm dünyayı tedirgin eden Kim Jong Un ile Trump'ın karşılıklı atışmaları da dünya gündemine oturmuş, birbirlerine 'küçük roket adam', 'akli dengesi bozuk bunak' gibi göndermeler yapmışlardı. Bu nedenle, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma programı ve iki ülkenin ilişkilerinin düzelmesi açısından tarihi önem taşıyor.

Kuzey Kore'nin 27 Nisan'da gerçekleştireceği bir diğer tarihi buluşma ise, teorik olarak savaş halinde bulunan düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bir araya gelecek olması...