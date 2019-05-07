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Trump savaş suçlusu askeri affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Iraklı bir tutukluyu öldüren Teğmen Michael Behenna’yı affetti.

07 Mayıs 2019 Salı 11:33
Trump savaş suçlusu askeri affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Iraklı bir tutukluyu öldüren Teğmen Michael Behenna’yı affetti.


Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 2009’da tutuklu Ali Mansur’u vurarak öldürdüğü için cezalandırılan Teğmen Michael Behenna’nın affedildiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Behenna’nın “örnek bir mahkum” olduğunu öne sürdü. Sanders, ABD Askeri Temyiz Mahkemesinin Behenna’nın kasıtsız cinayet işlediğini doğrulayarak cezasını 25 yıldan 15 yıla düşürdüğünü ve cezasının üzerinden 5 yıl geçtiği için şartlı tahliye hakkı olduğunu hatırlattı.



İşkence edip öldürdü


Teğmen Michael Behenna, Irak’ta görev yaparken 2009 yılında iki arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybetmiş ve Ali Mansur’un saldırıda parmağı olduğuna dair istihbarat edinmişti. Saldırıdan birkaç hafta sonra gözaltına alınan Mansur’un sorgusunu izni ve yetkisi olmamasına rağmen Behenna yapmış ve tutukluyu çırılçıplak soymuştu. Behennda, sorgunun ardından Mansur’u silahla iki defa vurmuş ve cesedini gizlemişti. Ancak cinayetten 2 gün sonra Irak polisleri cesede ulaşarak soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:33
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