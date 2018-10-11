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Diplomatik kaynaklar Trump'ı yalanladı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin Cemal Kaşıkçı olayı için müfettiş görevlendirdiği iddiaları doğru değil.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:49
Diplomatik kaynaklar Trump'ı yalanladı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi.

Yalanlama geldi

AA muhabirine açıklama yapan diplomatik kaynaklar, "Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil." dedi.

Trump yine salladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Orada müfettişlerimiz var. Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız." demişti.

Amerikan Fox televizyonuna konuşan Trump, bu konuyu yakından takip ettiklerini ve Türkiye ve Suudi Arabistan ile bu konuda yakın çalıştıklarını söylemişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:49
  1. İstanbul
  2. diplomatik kaynaklar
  3. Cemal Kaşıkçı

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