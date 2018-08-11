Dolar operasyonunun başında Trump var!

ABD’nin FETÖ’cü papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş nedeniyle dolar tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru üzerinden Türk ekonomisi zor durumda bırakılmak istenirken, Türkiye’ye yönelik ekonomik savaşın mimarının sözde müttefik ABD olduğunu gösteren bir gelişme yaşandı. Trump’ın Türkiye’ye karşı 2 yeni yaptırım kararını açıklamasının zamanlaması dikkat çekti.

TRUMP OPERASYON ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomi modelini açıklayacağı günün bir gün öncesinde dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin notunu düşürdü ve daha da düşüreceğini açıkladı. Ardından Bakan Berat Albayrak’ın açıklama yapacağı sıralarda saat farkı nedeniyle Amerika’da henüz gün doğmamışken ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Türkiye’ye uygulanacak 2 yeni yaptırım kararını açıkladı. Donald Trump’ın Türk ekonomisini hedef alan bu tweetinin ardından Dolar bir anda 6 TL’nin üzerine çıktı.

Papaz Brunson ile başlayan ABD ve Türkiye arasındaki kriz, yaptırım kararlarıyla ekonomik savaşa dönüştü. Ancak Trump yönetiminin başını çektiği küresel ekonomik operasyonu görmek istemeyenler dolardaki ani yükselişten hükümet ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak ekonomik savaşta kimin tarafında olduklarını da göstermiş oldu.