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Dolar operasyonunun başında Trump var!

ABD Başkanı Donald Trump’ın saat farkı nedeniyleAmerikan halkının büyük bir bölümü uykudayken, sabah saatlerinde Türkiye’ye yönelik iki yeni ekonomik yaptırım kararını açıklaması ekonomik operasyonun ABD tarafından yürütüldüğünün ispatı olarak görüldü.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:47
Dolar operasyonunun başında Trump var!

ABD’nin FETÖ’cü papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş nedeniyle dolar tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru üzerinden Türk ekonomisi zor durumda bırakılmak istenirken, Türkiye’ye yönelik ekonomik savaşın mimarının sözde müttefik ABD olduğunu gösteren bir gelişme yaşandı. Trump’ın Türkiye’ye karşı 2 yeni yaptırım kararını açıklamasının zamanlaması dikkat çekti.

TRUMP OPERASYON ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomi modelini açıklayacağı günün bir gün öncesinde dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin notunu düşürdü ve daha da düşüreceğini açıkladı. Ardından Bakan Berat Albayrak’ın açıklama yapacağı sıralarda saat farkı nedeniyle Amerika’da henüz gün doğmamışken ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Türkiye’ye uygulanacak 2 yeni yaptırım kararını açıkladı.  Donald Trump’ın Türk ekonomisini hedef alan bu tweetinin ardından Dolar bir anda 6 TL’nin üzerine çıktı.

Papaz Brunson ile başlayan ABD ve Türkiye arasındaki kriz, yaptırım kararlarıyla ekonomik savaşa dönüştü. Ancak Trump yönetiminin başını çektiği küresel ekonomik operasyonu görmek istemeyenler dolardaki ani yükselişten hükümet ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu  tutarak ekonomik savaşta kimin tarafında olduklarını da göstermiş oldu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:47
  1. ABD
  2. papaz
  3. dolar
  4. ekonomi
  5. dolar kuru
  6. operasyon

YORUM YAZ

  • VaTaNSeVeRVaTaNSeVeR58 dk önce
    bizim siyasiler hala uyuyor dolara tavan sistemi neden uygulanmıyor, dolar yükselirken neden bizim siyasiler uykularından uyanamadı, dolar 3,80 tavanda sabitlenmeliydi, neden bu kadar yükselmesine izin verildi, siyasi kazancı ne oldu, RTE yanıldı, düşündüğünden çok yükseldi şimdi dolar bozun diyo dolar varmı? bozayım kimin cebinde dolar niye yasaklanmıyor yasakla kardeşim banane dolardan işi olan dolar alsın her sokak başında döviz ofisine ne gerek var işi olan gtsin bankadan alsın dolarını...
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Türkiyenin dostu düşmanı anlama zamanı geldi diyorum
  • saddisaddi2 sa önce
    ACİLEN GEREKSİZ İTHALATI YASAKLAYIN. SİLGİ KALEM BİLE DOLARLA GELİYOR. OLACAK ŞEY DEĞİL.
  • salihlilisalihlili1 sa önce
    adam çok şuh bakıyor..zeki müreni, andırıyo o bakış..gıdığını çıkarıp beyaz far sürdüğü gözleri ile mahmur bakışlı ..vah amerika vah..
  • hercaihercai32 dk önce
    salihlili, Trump zaten kadindan donme adamdir, karisi da erkekten donme kadin. Bunlar Bahomet Seytanina tapiyorlar, o da cift cinsiyetli, bunlar da boyle. Holywood yildizlarinin da cogu oyle.
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