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Trump: Rusya ile iyi geçinmek iyi bir şeydir!

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ABD ile Rusya'nın iyi geçindiğini görmek istediğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir." dedi.Trump, Helsinki'de Putin ile görüşmes öncesi yaptığı açıklamada, "Gerçekten de dünyanın bizim iyi geçindiğimizi görmek istediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:33
Trump: Rusya ile iyi geçinmek iyi bir şeydir!

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ABD ile Rusya'nın iyi geçindiğini görmek istediğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir." dedi.

Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Gerçekten de dünyanın bizim iyi geçindiğimizi görmek istediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

'OLAĞANÜSTÜ İLİŞKİLERE SAHİP OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Yaklaşık 2 yıldır ABD başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Trump, "En sonunda olağanüstü ilişkilere sahip olacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir." diye konuştu.

Bugünkü zirvede ticaretten askeri ilişkilere geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını belirten Trump, özellikle Çin konusu üzerinde durulacağının altını çizdi.

NÜKLEER GÜÇ VURGUSU

"Son yıllarda çok da iyi geçinemeyen iki ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, "İki büyük nükleer gücüz. Nükleerin (kapasitenin) yüzde 90'ına sahibiz. Bu iyi değil, kötü bir şey. Bu konuda bir şey yapabileceğimizi umuyorum çünkü bu olumlu değil, olumsuz bir güç. O nedenle başka konuların arasında bunu da ele alacağız." şeklinde konuştu.

Dünyanın zirvenin sonucuna odaklandığını, kendisinin de özel görüşmeyi heyecanla beklediğini belirten Trump, "Hepimizin pek çok sorusu var ve ümit ediyorum ki cevapları bulacağız." dedi.

'ABD'NİN AHMAKLIĞI SEBEP OLDU' 

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA: KATILIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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