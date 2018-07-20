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Trump resmen savaş istiyor! 'Ben hazırım' dedi

ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu açıkladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:04
Trump resmen savaş istiyor! 'Ben hazırım' dedi

İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

CNBC'ye konuşan Trump, "500'e çıkmaya hazırım" dedi.

Bu rakamla Trump'ın ABD'nin Çin'den 2017'de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor.

ABD Nüfus İdaresi verilerine göre 2017 yılında ABD, Çin'e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu.

Trump konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz.

ABD ticaret ve para politikaları da dahil bir çok alanda suistimal ediliyor.

Çin'i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum. Başkan Xi'yi çok seviyorum ama bu durum hiç adil değil."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:04
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