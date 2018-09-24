Trump resmen duyurdu! Tekrar görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl defalarca nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 'son dakika' koduyla duyurduğu habere göre, Trump Kim ile randevularının kısa içerisinde gerçekleşecek gibi göründüğünü söyledi.

Görev başındaki bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin tarihi buluşması, Singapur'da Haziran ayında gerçekleşmiş, Kim ve Trump el sıkışıp kameralara poz vermişti. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlaşmaya varmıştı.