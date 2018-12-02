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Trump resmen duyurdu! "Tekrar görüşebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Ocak ya da Şubat ayında bir görüşme gerçekleştirebileceğini açıkladı.

02 Aralık 2018 Pazar 09:31
Trump resmen duyurdu! "Tekrar görüşebiliriz"

G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'in Buenos Aires kentinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a geri dönmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tekrar görüşebiliriz"

Geçtiğimiz haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da bir araya gelen Trump, Ocak ya da Şubat 2019'da Kim Jong-un ile tekrar görüşebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:31
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