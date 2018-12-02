Trump resmen duyurdu! "Tekrar görüşebiliriz"

G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'in Buenos Aires kentinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a geri dönmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tekrar görüşebiliriz"

Geçtiğimiz haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da bir araya gelen Trump, Ocak ya da Şubat 2019'da Kim Jong-un ile tekrar görüşebileceğini söyledi.