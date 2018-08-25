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Trump rahat durmuyor! Şimdi de kendi adamına savaş açtı

ABD Başkanı 'Sarı Şeytan' Donald Trump, kendisi hakkındaki soruşturmaların yüzünden eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'a şok suçlamalar yöneltti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:20
Trump rahat durmuyor! Şimdi de kendi adamına savaş açtı

ABD'de Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olması ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un hakkında yürütülen davada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmasıyla başlayan kriz Trump'ın kabinesine sıçradı.

TWİTTER'DAN TOPA TUTTU

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı topa tuttu.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, "Jeff Sessions siyasetin kendisini etkilemesine izin vermeyeceğini söylüyor çünkü emri altındaki pozisyonda neler olduğunu anlamıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump geçtiğimiz günlerde Cohen, Manafort ve Rusya soruşturması çerçevesinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Sessions'ı eleştirmiş ve "Ona bu işi (bakanlığı) vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü sadakat hissettim, ilk destekçilerimden biriydi. Adalet Bakanlığı’nı hiçbir zaman idare edemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Sessions ise Trump'a yanıt olarak, "Adalet Bakanı olduğum sürece, Adalet Bakanlığı’nın faaliyetleri siyasi hesaplardan uygunsuz bir şekilde etkilenmeyecektir" şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:20
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