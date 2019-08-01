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Trump, Putin'e Sibirya'daki yangın için yardım teklifinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sibirya'da geçen haftadan bu yana süren yangınları söndürme konusunda yardım teklif etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
Trump, Putin'e Sibirya'daki yangın için yardım teklifinde bulundu

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sibirya'da geçen haftadan bu yana devam eden yangınları söndürme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Putin, Trump ile telefonda görüştü.

Putin'den, Trump'a teşekkür

AA'daki habere göre görüşmede, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden yangınların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Trump, Sibirya'daki yangınları söndürme konusunda Putin'e yardım teklifinde bulundu" ifadelerine yer verildi. Putin'in, Trump'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın yardım teklifinin, Rusya ile ABD arasında ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağlayacağını vurguladı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İkili temaslara devam edelim" vurgusu

Açıklamada, tarafların ikili temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya bölgesi ve doğusunda geçen haftadan bu yana devam eden yangın nedeniyle 3 milyon hektardan fazla ormanlık alanın yandığını ve 20 farklı bölgeden 500 yerleşim biriminin dumandan etkilendiğini duyurmuştu.

Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
  1. Donald Trump
  2. Kremlin
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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