Trump-Putin zirvesi NATO'yu korkuttu

Almanya'daki koalisyon hükümetinin Transatlantik işbirliği koordinatörü Peter Bayer, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta, NATO'nun 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesinde bir dizi anlaşma yapılmasından endişeli olduğunu söyledi.

Bayer, NATO'nun endişesinin İttifak ülkelerinin Putin-Trump zirvesinin planlama ve gündem hazırlama sürecine dahil edilmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

'KİM İLE YAPILAN GÖRÜŞME ÖNCESİNDE DE BENZER DURUM YAŞANDI'

Bayer'e göre benzer durum, 12 Haziran'da Trump ve KuzeyKore lideri Kim Jong-un arasında yapılan görüşme öncesinde de yaşandı.