Trump-Putin toplantısında olay çıktı

Gazeteci Sam Hüseyni, Putin ve Trump’ın düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesi protesto yapınca salondan zorla çıkartıldı. Hüseyni’nin elindeki kağıtta "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" yazdığı gözendi.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde 122 oyla kabul edilmişti. Nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin ise bu karara karşı çıkmıştı. Nükleer silahların kaldırılmasını hedef olarak gösteren antlaşma taraflara karşı yaptırım niteliği taşımıyor.